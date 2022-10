Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane sort du silence, il fait une annonce XXL sur son avenir

Publié le 24 octobre 2022 à 22h45 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 22h51

Très discret concernant sa situation personnelle, Zinedine Zidane a profité de la présentation de sa nouvelle statue de cire au musée Grévin pour se prononcer sur son avenir. Annoncé ces derniers mois au PSG mais également en équipe de France, Zinedine Zidane a indiqué qu’il retrouverait « bientôt » un banc de touche.

Parti du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane n’a pas retrouvé de poste depuis. Pourtant, les occasions ne manquent pas pour l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France, grande priorité des Qataris pour occuper le poste d’entraîneur au PSG comme vous l'a révélé le10sport.com. Cependant, Zidane a un autre objectif en tête, celui d’occuper la fonction de sélectionneur chez les Bleus , alors que le contrat de Didier Deschamps expire en fin d'année. Présent à Paris ce lundi soir pour la présentation de sa nouvelle statut au musée Grévin, Zidane a glissé quelques mots sur son avenir.

« Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin , a lancé Zinedine Zidane, relayé par RMC. On attend, on attend un petit peu . »

