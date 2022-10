Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut Zidane, une menace colossale se confirme

Publié le 17 octobre 2022 à 21h10

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Qatar rêve de convaincre Zinedine Zidane de rejoindre un jour le banc de touche du PSG, les propriétaires parisiens ne sont pas les seuls à vouloir recruter l’ancien numéro 10 des Bleus. La Juventus voudrait également rapatrier son ancien joueur, mais ce dernier a d’autres plans en tête pour son avenir.

Depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane n’a pas retrouvé de poste. Pourtant, les occasions n’ont pas manqué pour l’ancien numéro 10 des Bleus , mais ce dernier a une idée précise en tête pour son retour. Grande priorité du Qatar pour débarquer au PSG comme vous l’a révélé le10sport.com, Zidane souhaite prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France, obligeant le club de la capitale à revoir ses plans, et il n’est pas le seul.

Comme le PSG, la Juventus rêve de Zidane

En Italie aussi, la situation de Zinedine Zidane est suivie de près. La Juventus se montre en grande difficulté cette saison, et si Massimiliano Allegri ne semble pas menacé dans l’immédiat, le club turinois penserait malgré tout à la suite. Selon CalcioMercato.it , Zinedine Zidane apparaît ainsi comme le « rêve interdit » de la direction turinoise, déterminée à convaincre l’enfant de la Castellane de revenir après son passage en tant que joueur, mais consciente que cet objectif est presque impossible à remplir pour le moment.

Mercato - PSG : Le Qatar veut Zidane, Henrique a une autre idée en tête https://t.co/cvbr8tzhCk pic.twitter.com/uHxJg16ING — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Zidane veut attendre