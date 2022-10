Foot - Equipe de France

Équipe de France : Zidane menacé par une improbable candidature pour l’après-Deschamps

Publié le 6 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Alors que le contrat de Didier Deschamps avec les Bleus arrivera à échéance après le Mondial, son avenir dépendra fortement de l'issue du tournoi. Pour lui succéder, Zinédine Zidane est la piste la plus concrète. Or, le poste est très convoité et dernièrement, c'est Bruno Genesio qui a déposé sa candidature.

Dix ans après sa prise de fonctions à la tête de l'Equipe de France, Didier Deschamps n'est pas assuré de continuer l'aventure. Son contrat arrive à échéance et ne sera rediscuté une fois le Mondial au Qatar terminé. De fait, plusieurs entraineurs se manifestent à travers les médias notamment comme Bruno Genesio. Cette nouvelle candidature rejoint celle de Zinédine Zidane qui, après avoir refusé le PSG, attend patiemment un signe de la FFF.

Genesio vient concurrencer Zidane

Le poste de sélectionneur fait rêver les entraineurs français. Actuellement en poste au Stade Rennais après un passage à l'OL, Bruno Genesio a ouvert la porte à une prise de fonctions si la Fédération Française de Football se montre intéressée. « Honnêtement, moi j'aime l'équipe de France, ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du monde. À l'avenir, moi je me sens capable. Je me sens capable d'entraîner dans un très grand club, je me sens capable de prendre une sélection. D'abord il y a un sélectionneur qui est en place. Aujourd'hui l'équipe de France est l'une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d'autres arguments que simplement de s'en sentir capable » avait-il confié dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC .

Zidane attend encore

Après avoir refusé le PSG cet été, Zinédine Zidane ronge son frein et attend un signe de la FFF. Il avait réaffirmé sa volonté de prendre la tête de la sélection en juin dernier dans un entretien accordé à L'Equipe : « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! »

Décision après le Mondial