Équipe de France : Avant la Coupe du monde, Giroud interpelle encore Deschamps

Publié le 5 octobre 2022 à 00h00

Pierrick Levallet

En forme avec l’Équipe de France lors du rassemblement de septembre, Olivier Giroud a sans doute marqué des points avant la Coupe du monde. En tout cas, l’attaquant de 36 ans estime avoir fait le maximum pour pouvoir participer à son troisième Mondial. Et il a également tenu à mettre les choses au clair sur sa relation avec Didier Deschamps.

Alors qu’il était indiscutable aux yeux de Didier Deschamps chez les Bleus , Olivier Giroud a vu le sélectionneur tricolore le snober du jour au lendemain. Mais avec le nombre de blessés, Didier Deschamps n’a pas pu faire autrement que de rappeler l’attaquant de 36 ans en septembre pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Avec ses performances, Olivier Giroud a sans doute marqué des points. Et il a peut-être également pu apaiser sa relation avec Didier Deschamps.

Giroud, Varane... Nouvelle polémique pour l'équipe de France ? https://t.co/Ebw0KViT40 pic.twitter.com/7zMIsCBec5 — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

«Ça a toujours été une bonne relation»

Toutefois, l’attaquant de l’AC Milan affirme que sa relation avec le sélectionneur de l’Équipe de France n’a jamais été mauvaise. « Ma relation avec Deschamps ? Mais ça a toujours été une bonne relation. Là, il me chambrait. Il revenait juste de la conférence de presse d'avant-match contre le Danemark. Il me dit : "Mais tu as beaucoup d'amis, dis donc '" Je lui ai répondu : "Mais vous en doutiez, coach '" Et on s'est marrés ! Mais maintenant, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On a beaucoup dit, beaucoup parlé, beaucoup écrit sur ma situation. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait » a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L’Equipe .

«La Coupe du monde ? J'ai mis toutes les chances de mon côté»