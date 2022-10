Foot - Equipe de France

En plein cauchemar, Deschamps reçoit enfin une bonne nouvelle

Publié le 3 octobre 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Blessé, Karim Benzema avait manqué le dernier rassemblement de l'équipe de France, comme de nombreux joueurs. Confronté à une hécatombe, Didier Deschamps enchaîne d'ailleurs les mauvaises nouvelles ces dernières semaines. Mais Carlo Ancelotti envoie enfin un message rassurant au sélectionneur des Bleus : Karim Benzema va bien.

A quelques semaines du début de la Coupe du monde, Didier Deschamps est confronté à un énorme casse-tête. En effet, le sélectionneur des Bleus doit faire face à une cascade de blessure. Boubacar Kamara est d'ores et déjà forfait pour le Mondial au Qatar tandis que Paul Pogba est plus qu'incertain. Lors du dernier rassemblement, une dizaine de joueurs potentiellement sélectionnables manquaient à l'appel à l'image de Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté, Théo Hernandez ou encore Karim Benzema. Mais concernant l'attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps peut souffler.

No me gustaría tenerlo como rival... pic.twitter.com/wzHFyHehW3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 2, 2022

Benzema de retour !

En effet, alors qu'il n'avait pas joué depuis un mois, Karim Benzema a disputé l'intégralité de la rencontre face à Osasuna dimanche soir (1-1). Rassurant à quelques semaines de la Coupe du monde, d'autant plus que Carlo Ancelotti s'est montré serein pour son numéro 9. « Il n'a eu aucun problème à jouer 90 minutes. Cela fait presque un mois qu'il n'a pas joué et il devait retrouver sa meilleure forme en jouant. Il a joué son rôle, il a eu l'occasion de tirer le penalty avec un très bon jeu, mais il a manqué. L'année dernière, il en a manqué deux contre Osasuna. C'est un accident et ça peut arriver », confiait l'entraîneur du Real Madrid au micro de Movistar+ .

