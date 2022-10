Foot - Equipe de France

Équipe de France : Les tendances pour la liste de Deschamps

Publié le 5 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Après deux sorties contrastées, l'Equipe de France s'envolera pour le Qatar dans un peu moins de deux mois. Ce rassemblement était l'occasion pour les Bleus de s'assurer un billet. Des premières tendances apparaissent en dessinent peu à peu les contours de la liste de Didier Deschamps pour la défense du titre mondial.

L'Equipe de France répétait une dernière fois sa partition avant le Mondial au Qatar lors des rencontres de Ligue des Nations contre l'Autriche et le Danemark. Mais tous les instruments n'étaient pas bien accordés et les Bleus ont terminé sur une fausse note contre les Danois. De fait, certains membres de l'orchestre de Didier Deschamps se sont assurés un billet pour le Qatar, d'autres devront batailler tandis que des Bleus partent de très loin.

Ils seront au Qatar avec Deschamps

Ce n'est pas anodin si les Bleus ont manqué leur dernière sortie. En effet, la plupart des joueurs assurés de participer au Mondial étaient blessés lors du rassemblement. Ce sont eux les grands gagnant car leur absence s'est faite remarquer. Karim Benzema, Hugo Lloris, Lucas Hernandez, Théo Hernandez et Presnel Kimpembe s'ils sont remis, seront du voyage. N'Golo Kanté également, même si ce dernier accumule les blessures depuis deux ans, Didier Deschamps voue un culte à la cohésion de groupe et le milieu de Chelsea y est essentiel car il ne sème pas le trouble dans le vestiaire.



Pour les joueurs présents, c'est une évidence que l'on retrouvera Kylian Mbappé, Raphael Varane, Benjamin Pavard, Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann en novembre sous le maillot tricolore. Ce sont les hommes de base de Didier Deschamps.

La grosse bataille pour gagner sa place

Les joueurs qui devront batailler sont nombreux. Mattéo Guendouzi, William Saliba, Jules Koundé, Christopher Nkunku, Olivier Giroud, Kinglsey Coman et Ousmane Dembélé en font partie. Ils ont tous un avantage : ils surperforment avec leur club depuis le début de la saison et partent avec une avance considérable sur leurs coéquipiers qui sont en difficulté à quelques semaines de la Coupe du monde. A cette liste, il faut tout de même ajouter les très convaincants Benoit Badiashile et Youssouf Fofana pour leurs premières avec les Bleus .

Ils partent de très loin