Foot - Mercato

Donnarumma, Mbappé, Pogba... Toutes les infos mercato du 17 octobre

Publié le 17 octobre 2022 à 12h02

Arthur Montagne

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Annoncé au PSG, Pogba a toujours eu un seul objectif pour son mercato

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG. Néanmoins, selon Rafaela Pimenta, qui gère les intérêts du milieu de terrain français, la Juventus a immédiatement été sa priorité. « Paul avait d’autres offres sur la table, mais quand il a entendu parler de la Juve il les a toutes écartées. Il a toujours été lié à ce club et même quand il est parti à Manchester United il ne ratait jamais un match de la Juve », assure-t-elle dans les colonnes de Tuttosport .



PSG : Le clan Donnarumma lâche un message énigmatique

Avocate, Rafaela Pimenta a repris les affaires de Mino Raiola et gère donc notamment les intérêts de Gianluigi Donnarumma. Dans les colonnes de Tuttosport , elle s'est ainsi prononcé sur l'avenir du portier du PSG et lâche un message assez énigmatique : « De ce que je sais, les choses vont bien pour lui à Paris et Gigio est vraiment heureux. Mais personne ne connaît vraiment l’avenir ».



PSG : Mbappé lâche enfin ses vérités