Mercato : Menacé au PSG, le clan Donnarumma lâche un message énigmatique

Publié le 17 octobre 2022 à 09h45

Axel Cornic

Arrivé en 2021 à la fin de son contrat avec l’AC Milan Gianluigi Donnarumma commence à peine à s’installer au Paris Saint-Germain, puisqu’il a définitivement pris la place de titulaire aux dépens de Keylor Navas. Pourtant, en Italie on ne cesse d’évoquer un possible retour en Serie A et ce lundi son agent a répondu à ces rumeurs.

Annoncé depuis son plus jeune âge comme le nouveau prodige au poste de gardien, Gianluigi Donnarumma n’a pas toujours eu la vie facile au PSG. Opposé à Keylor Navas la saison dernière, il est enfin devenu numéro 1 dans les cages parisiennes, mais ne semble toujours pas être cette assurance tout risques qui faisait sa réputation à l’AC Milan.

Le PSG suivrait d’autres gardiens

Régulièrement, des grands noms sont annoncés dans le viseur du PSG pour justement remplacer un Gianluigi Donnarumma pas toujours satisfaisant. Cela est notamment le cas de Jan Oblak, dont le contrat avec l’Atlético de Madrid court tout de même jusqu’en 2028.

« Donnarumma ? Personne ne connaît l’avenir »