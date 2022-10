Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos aurait une ultime chance pour ce transfert à 60M€

Publié le 17 octobre 2022 à 07h10

Pierrick Levallet

Étincelant avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Alors que le PSG ne serait pas contre le récupérer, d’autres clubs se sont positionnés sur le dossier. Pour le moment, ce serait Chelsea qui aurait l’avantage pour le joueur de 24 ans. Mais tout serait encore possible d’ici l’été prochain.

Parti en 2019 pour avoir un meilleur temps de jeu, Christopher Nkunku a littéralement explosé au RB Leipzig. Le joueur de 24 ans a énormément progressé depuis son départ du PSG, au point de devenir international tricolore. Christopher Nkunku s’est d’ailleurs fait remarquer sur le marché des transferts puisque plusieurs équipes se battraient pour s’arracher ses services. Le PSG ne serait pas contre le récupérer. Mais la concurrence est rude.

Transferts - PSG : Sur le mercato, Campos a voulu faire un beau cadeau à Mbappé https://t.co/TreBySMl6z pic.twitter.com/ZwFeO3sDWX — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Liverpool passe à l’action pour Nkunku

Alors que le Bayern Munich aurait été recalé et que Chelsea semble avancer puisqu’un accord de principe aurait été trouvé avec Christopher Nkunku à en croire RMC Sport , Liverpool viendrait de passer à l’action. Selon The Sun , les Reds auraient envoyé l’un de leurs meilleurs scouts pour suivre la performance de l’international tricolore face au Celtic mardi dernier. Mais le club de Premier League estime qu’il a raté sa chance.

Chelsea tient la corde, mais...