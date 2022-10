Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, Bayern… Un crack du PSG affole les cadors européens

Publié le 17 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Ce n’est plus un secret, le centre de formation du PSG regorge de nombreux talents. La formation parisienne est, en effet, reconnue en France, mais aussi en Europe. Et cela n’échappe d’ailleurs pas aux écuries du Vieux Continent. Chaque année, elles sont nombreuses à venir se servir au PSG et voilà qu’un nouveau crack se distinguerait.

Tanguy Kouassi, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Xavi Simons… La liste des pépites qui ont quitté le PSG trop tôt pour exploser ailleurs est longue. Et chaque année, elle ne fait d’ailleurs que se rallonger. Un mal que le club de la capitale tente de résoudre, mais la solution peine à être trouvée. Cela laisse donc la porte ouverte aux cadors européens pour récupérer certains des plus grands talents du PSG.

Du beau monde intéressé

Et voilà qu’un nouveau talent aurait tapé dans l’oeil des plus grands clubs d’Europe. En effet, selon les informations de Footmercato , Ilies Ardjani, qui n’a que 16 ans, est annoncé comme un futur crack. Une bonne nouvelle pour le PSG, mais encore faut-il le conserver. Le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Salzbourg seraient intéressés par Ardjani.

Un avenir… au PSG ?