Mercato - PSG : Xavi Simons se lâche et dit tout sur un retour au PSG

Publié le 16 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Xavi Simons a décidé de quitter le PSG, s’engageant avec le PSV Eindhoven. Toutefois, l’histoire pourrait ne pas être terminée entre le Néerlandais et le club de la capitale. En effet, une clause dans le contrat du milieu offensif lui permet de revenir à Paris l’été prochain. Faut-il alors s’attendre à un retour de Xavi Simons ? Le principal intéressé a été très clair sur la question.

Reverra-t-on Xavi Simons sous le maillot du PSG ? Arrivé au terme de son contrat, le Néerlandais a rejoint le PSV Eindhoven, où il brille depuis le début de la saison. Mais voilà que dans son contrat figure une clause permettant au club de la capitale de faire revenir Xavi Simons, moyennant une somme entre 10 et 12M€. Il y aurait donc une ouverture, reste maintenant à savoir ce qui arrivera…

« C’est vrai que j’ai une clause »

Et pour les médias du PSV Eindhoven, Xavi Simons a mis les choses au point sur la question. Tout d’abord, l’ex-joueur du PSG a confirmé l’existence de cette clause, tout en apportant une précision importante : « C’est vrai que j’ai une clause, mais c’est une clause entre moi et le PSV et donc pas avec le Paris Saint-Germain ».

« Ce n’est pas dans ma tête de bouger à nouveau »