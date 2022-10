Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Kylian Mbappé règle les polémiques

Publié le 16 octobre 2022 à 19h00

Arthur Montagne

Pendant que Kylian Mbappé est confronté à de nombreuses polémiques, Fayza Lamari, la mère de l'attaquant du PSG s'est confiée auprès de Jacques Vendroux afin de mettre fin aux rumeurs entourant la situation de son fils. A en croire ses propos, tout va pour le mieux entre Kylian Mbappé et le PSG.

En mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin aux rumeurs entourant son avenir en prolongeant son contrat avec le PSG alors que tout laissait penser qu'il signerait libre au Real Madrid. Et pourtant, en début de semaine, plusieurs informations ont circulé concernant l'avenir de Kylian Mbappé qui souhaiterait déjà quitter le club de la capitale. Une rumeur à laquelle s'est ajoutée l'information de Mediapart selon laquelle le PSG aurait fait appel une armée numérique afin de discréditer Kylian Mbappé, entre autre. Mais la mère du joueur faire taire les critiques.

«Il n’y a pas de problème majeur entre Mbappé et le PSG»

En effet, au micro d' Europe 1 , Jacques Vendroux dévoile le contenu d'une conversation qu'il a eue avec Fayza Lamari. « J’ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu’il n’y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG et, au moment où je vous parle, c’est en train de se calmer et de s’atténuer. C’est parti dans tous les sens et tout le monde essaie d’apaiser cette ambiance qui règne au PSG. Elle a confirmé qu’il y a eu un petit problème et qu’il y a eu un mal-être qui a duré quelque temps et là, c’est en train de se calmer. Il n’a pas l’air perturbé par ces affaires », assure le journaliste avant de poursuivre.

Mbappé à fond avec le PSG et les Bleus