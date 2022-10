Foot - Mercato - PSG

Transferts : Annoncé au PSG, Pogba a toujours eu un seul objectif pour son mercato

Publié le 17 octobre 2022 à 11h10

Axel Cornic

Au printemps dernier, Paul Pogba a été lié à plusieurs gros clubs européens et notamment au Paris Saint-Germain. Il semblait être l’un des grands objectifs de Leonardo, mais le départ de ce dernier a totalement changé les choses, même si l’international français semblait n’avoir qu’une seule destination en tête.

Il aurait pu former un milieu de terrain de très haut niveau, aux côtés de Marco Verratti. En fin de contrat, Paul Pogba semblait destiné à quitté Manchester United et Leonardo aurait bien aimé pouvoir l’attirer au PSG. Finalement, c’est vers la Juventus qu’a balancé le cœur de l’international français.

« Paul avait d’autres offres sur la table, mais quand il a entendu parler de la Juve il les a toutes écartées »

Dans un entretien publié ce lundi par Tuttosport , Rafaela Pimenta est revenue sur le feuilleton Pogba, assurant que la piste principale a toujours été la Juventus. « Paul avait d’autres offres sur la table, mais quand il a entendu parler de la Juve il les a toutes écartées » a confié l’avocate qui dirige désormais l’écurie Raiola. « Il a toujours été lié à ce club et même quand il est parti à Manchester United il ne ratait jamais un match de la Juve ».

« Tout s’est joué en avril »