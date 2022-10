Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Impliqué dans un scandale, Mbappé sort du silence

Publié le 17 octobre 2022 à 08h15

Après la victoire contre l'OM (1-0) dimanche soir, Kylian Mbappé s'est arrêté aux micros des journalistes en zone mixte afin de faire le point sur sa situation. L'attaquant du PSG s'est notamment confié au sujet des révélations de Mediapart.

Ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a effectivement très largement fait parler de lui, notamment en ce qui concerne son avenir. Mais ce n'est pas tout. En effet, les révélations de Mediapart ont également été vivement commentée. Et pour cause, le PSG aurait fait appel à une entreprise afin de mener des campagnes « violentes et ordurières » envers des personnalités dont Kylian Mbappé, par le biais d'une armée de faux comptes Twitter .

«Le plus important pour moi c'est de jouer»

Conscient du scandale suscité, Kylian Mbappé a évoqué ce sujet en zone mixte après la victoire du PSG contre l'OM dimanche soir (1-0). « Je suis un joueur de foot. Le plus important pour moi c'est de jouer, de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, si je commence à trop m'éparpiller je vais me fatiguer très vite », lance-t-il avant de poursuivre.

«Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques»