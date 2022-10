Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé est annoncé sur le départ, la tendance se confirme

Publié le 17 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui ces dernières heures et bien que le mercato des transferts ne soit pas encore ouvert. Cet hiver, l’attaquant du PSG aimerait quitter le club à en croire les propos tenus par ses proches.

Cela fait à présent une semaine que le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. Seulement quatre mois et demi après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, l’attaquant du PSG aurait la ferme intention de plier bagage et de se lancer un nouveau challenge ailleurs. De quoi mettre le marché des transferts en feu, alors que le principal intéressé a toutefois démenti l'information ce dimanche après la victoire contre l'OM.

Mbappé aurait réclamé un bon de sortie hivernal

Pourtant, Kylian Mbappé ne voudrait pas perdre de temps si l'on en croit certaines sources. Alors que le Mondial au Qatar prendra fin en décembre, le champion du monde envisagerait de quitter le PSG dès le mercato hivernal et aurait déjà réclamé un bon de sortie à ses dirigeants.

Mercato - PSG : L'incroyable aveu du Real Madrid sur Mbappé et le PSG https://t.co/9iCtt1kOMy pic.twitter.com/8GJCSJZZuI — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Des proches de Mbappé confirment ses velléités de départ

Ce n’est pas Fabrizio Romano qui affirmera le contraire. D’après les informations récoltées par le journaliste auprès des proches de Kylian Mbappé, la volonté du joueur de quitter le PSG serait à présent confirmée et dans le meilleur des cas en janvier prochain. Le décor est planté.