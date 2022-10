Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : RC Lens, PSG… Une offensive surprise lancée pour Seko Fofana ?

Publié le 17 octobre 2022 à 19h45

Alors qu’il a décidé de renouveler son bail jusqu’en juin 2025 avec le RC Lens, Seko Fofana pourrait de nouveau se retrouver au cœur des rumeurs dans les prochains mois. Luis Campos garderait un œil sur le milieu ivoirien pour renforcer le PSG, mais la principale menace viendrait de l’OGC Nice et de son nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi, bien connu des Sang et Or.

Alors que son départ semblait acté lors du dernier mercato estival, Seko Fofana est finalement resté au RC Lens, en profitant pour prolonger jusqu’en 2025. Un nouveau contrat signé en plein milieu de la pelouse du Stade Bollaert, pour la plus grande joie du public lensois. Cependant, l’avenir de l’international ivoirien pourrait encore faire parler dès cet hiver.

Le PSG surveillerait toujours Fofana

En effet, selon Média Foot , Seko Fofana suscite encore des convoitises malgré son nouveau contrat. Attentif à ses prestations ces derniers mois, le PSG s’intéresserait toujours au milieu ivoirien. Luis Campos garderait un œil sur le joueur du RC Lens, et il n’est pas le seul.

L’OGC Nice prêt à se positionner ?