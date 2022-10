Foot - Mercato

Mercato : Zidane prépare son grand retour, Le Graët le refroidit déjà

Publié le 26 octobre 2022 à 17h30

Arthur Montagne

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane a récemment annoncé qu'il préparait son grand retour sur un banc de touche. Et bien évidemment, l'option la plus probable mène à l'équipe de France où le contrat de Didier Deschamps arrive à échéance en fin d'année, après la Coupe du monde. Mais Noël Le Graët assure que l'actuel sélectionneur reste prioritaire.

A quelques semaines du début de la Coupe du monde, Didier Deschamps prépare l'annonce de sa liste qui sera divulguée le 9 novembre. Et très rapidement, l'avenir du sélectionneur des Bleus va se poser. Et pour cause, son contrat s'achève en fin d'année, après le Mondial et le résultat de l'équipe de France au Qatar aura donc une grande importance. Et en cas d'échec, l'ombre de Zinedine Zidane va rapidement ressurgir.

Zidane veut revenir

Il faut dire que ces derniers jours, Zinedine Zidane a lâché une petite bombe et annonçant son retour rapide sur un banc : « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite ». Et bien évidemment, c'est au poste de sélectionneur que Zinedine Zidane pourrait faire son grand retour sur un banc, un an et demi après son départ du Real Madrid. Le timing semble idéal puisque le contrat de Didier Deschamps s'achève après la Coupe du monde, dix ans après son arrivée sur le banc des Bleus. Mais Noël Le Graët jette un froid sur ce dossier.

«Deschamps sera prioritaire» pour Le Graët