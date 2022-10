Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi rêve de Zidane, Galtier a pris une décision fracassante

Publié le 25 octobre 2022 à 18h00

Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Zinedine Zidane, il va bientôt reprendre du service sur un banc. Alors que le PSG serait toujours sur les traces du coach français, Christophe Galtier est conscient qu'il peut être en danger s'il passe à côté de sa saison 2022-2023. Mais selon la presse italienne, le technicien du PSG serait déterminé à conserver sa place à Paris.

Ce lundi, Zinedine Zidane a fait une grosse annonce sur son avenir. Présent à Paris pour la présentation de sa nouvelle statut au musée Grévin, l'ex-coach du Real Madrid a annoncé son grand retour.

EXCLU : Verratti, Kimpembe, Marquinhos… Le PSG accélère sur les prolongations de contrat ! https://t.co/VBK1hcnN4p pic.twitter.com/nmqqqFVdl1 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Zidane annonce une reprise de service imminente

« Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt, mais bon, là on profite » , a confié Zinedine Zidane dans des propos rapportés par RMC Sport . Une sortie qui relance les rumeurs sur le PSG. En effet, le média français a révélé que Zinedine Zidane pouvait encore rejoindre le club de la capitale, mais selon certaines conditions. Et l'une de ces conditions dépendrait des performances de Christophe Galtier en Ligue des Champions. En d'autres termes, si l'actuel coach du PSG se loupe en C1 , Zinedine Zidane pourrait débarquer à Paris. Toutefois, Christophe Galtier refuserait d'ouvrir la voie à son compatriote français au PSG.

Galtier est déterminé à rester au PSG après la guerre niçoise