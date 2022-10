Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE: Lâché après la relégation, il explique son départ

Publié le 27 octobre 2022 à 19h00

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eliaquim Mangala a quitté l'ASSE librement et gratuitement. Actuellement sans club, l'international français est revenu sur son départ de Saint-Etienne. En effet, Eliaquim Mangala a expliqué qu'il n'avait pas paraphé un nouveau bail avec les Verts à cause de la relégation en Ligue 2.

Alors qu'il était libre de tout contrat depuis l'été 2021, Eliaquim Mangala s'est engagé en faveur de l'ASSE en janvier dernier. Recruté pour aider les Verts à se maintenir, le défenseur de 31 ans n'a pas réussi à remplir sa mission. En effet, l'ASSE est descendu en Ligue 2 après avoir perdu sa double-confrontation face à l'AJ Auxerre en barrages.

Mercato - PSG : Un coup à 145M€ préparé par le FC Barcelone pour Leo Messi ? https://t.co/BNtge9NHv5 pic.twitter.com/c9NA98qtSB — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

«C'est vrai que je suis parti à cause de la relégation»

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec l'ASSE, Eliaquim Mangala n'a pas prolongé avec le club du Forez. Et depuis son départ de Saint-Etienne, l'international français n'a pas retrouvé de club. Interrogé par Get French Football News , Eliaquim Mangala est revenu sur son départ de l'ASSE, expliquant qu'il n'avait pas rempilé à cause de la relégation du club stéphanois.

«Ils ont besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir reconstruire»