Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fâche pour ce transfert

Publié le 28 octobre 2022 à 11h45

Thibault Morlain

Du côté l'OM, le feuilleton Gerson fait actuellement énormément parler. En effet, le coup de gueule de Marcao, père et agent du Brésilien, n'est pas passé inaperçu. Critiquant Igor Tudor et allant jusqu'à évoquer un possible transfert en janvier, le clan Gerson se serait visiblement attiré les foudres de la direction de l'OM.

Dès son arrivée sur le banc de l'OM, Igor Tudor n'a pas hésité à faire des choix forts, au risque de se froisser avec certains joueurs. Durant l'été, un clash a alors éclaté avec Gerson et depuis le début de la saison, le Brésilien n'entre pas forcément dans les plans de l'entraîneur de l'OM. Une situation bien différente de ce qu'a pu connaitre Gerson avec Sampaoli.

Mercato - OM : Après son départ de l'OM, il lâche une grande révélation https://t.co/U7fICxyDFg pic.twitter.com/dcSH9tHHx0 — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Le coup de gueule du clan Gerson

Et cette gestion passe mal auprès du clan Gerson. En effet, pour L'Equipe , Marcao, père et agent du joueur de l'OM, avait poussé un énorme coup de gueule. Critiquant alors les choix d'Igor Tudor avec Gerson, il avait également lâché une bombe en vue du mercato hivernal, évoquant ainsi un possible transfert durant le mois de janvier.

La colère de l'OM