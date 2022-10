Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le transfert d’Erling Haaland bouclé pour 200M€ ?

Publié le 29 octobre 2022 à 10h10

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Étincelant depuis son arrivée à Manchester City, Erling Haaland affole les compteurs en Angleterre et fait déjà l’objet de rumeurs pour son avenir. Malgré son engagement jusqu’en 2027, le Norvégien dispose d’une clause libératoire dans son bail lui permettant de plier bagage à l’été 2024 pour un montant XXL.

Avec 22 buts au compteur, Erling Haaland réalise des débuts tonitruants à Manchester City. Et malgré son engagement jusqu’en juin 2027, l’attaquant norvégien affole déjà le mercato. Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou encore du PSG ces derniers mois, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund pourrait en effet faire parler de lui plus vite que prévu.

Une clause de 200M€ est confirmée pour Haaland

Ces dernières semaines, plusieurs médias ont fait état d’une clause libératoire dans le bail d’Erling Haaland, lui permettant de plier bagage dès l’été 2024. Selon OK Diario , le montant de celle-ci serait de 200M€, un montant revu à la baisse l’année suivante pour atteindre la barre des 175M€. Une clause uniquement valable pour les clubs étrangers.

Transferts : OM, Barcelone... Ils ont recalé Haaland sur le mercato https://t.co/qP2MWg0gTz pic.twitter.com/pJvMldyiOb — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Haaland veut conserver sa clause