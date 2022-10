Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid… Une offre à la Mbappé dégainée pour Haaland ?

Publié le 29 octobre 2022 à 08h45

Pour convaincre Kylian Mbappé de repousser les avances du Real Madrid et d’apposer sa signature sur un nouveau bail, le PSG n’a pas hésité à dégainer une offre XXL à son attaquant. Une offensive qui a porté ses fruits et qui donnerait aujourd’hui des idées à Manchester City, désireux de conserver Erling Haaland pour de nombreuses années.

Alors que son départ vers le Real Madrid semblait inéluctable, Kylian Mbappé s’est finalement laissé convaincre par le PSG en acceptant de prolonger pour deux ans (plus une troisième en option). Il y a quelques jours, Le Parisien a révélé le contrat XXL signé par Mbappé, qui pourrait empocher la somme de 630M€ brut sur trois saisons, avec notamment un salaire avoisinant 72M€ brut sur l’année, soit 6M€ par mois. De quoi donner des idées à Manchester City.

Haaland affole déjà le marché

Kylian Mbappé n’est pas le seul à affoler le mercato. S’il vient d’arriver à Manchester City, Erling Haaland se retrouve déjà au cœur des rumeurs à cause d’une clause libératoire active à partir de l’été 2024. Le Real Madrid voudrait ainsi en profiter pour le recruter, et il y a fort à parier que Florentino Pérez ne soit pas le seul à se positionner. Obligeant les Skyblues à agir, et vite.

Un salaire à la Mbappé offert à Haaland