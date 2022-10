Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare une opération à 100M€

Publié le 29 octobre 2022 à 12h00

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain prépare du lourd sur le mercato. C’est le cas avec Mykhaylo Mudryk, nouvelle pépite du Shakhtar Donetsk qui affole l’Europe et qui pourrait bien débarquer au PSG dans le cadre d’un transfert colossal.

La prolongation de mai dernier n’a rien arrangé pour Kylian Mbappé, puisque son avenir fait encore beaucoup parler. Ce n’est pas un cas isolé au PSG, puisque quasiment toute l’attaque semble être dans le flou, avec Neymar qui a déjà été poussé vers la sortie récemment et Lionel Messi dont le contrat se termine en juin prochain.

Mudryk, la nouvelle star venue de l’Est

Ainsi, Luis Campos multiplie les pistes pour se préparer à n’importe quel scénario et aurait déjà trouvé plusieurs jeunes talents intéressants. C’est le cas de Mykhaylo Mudryk, la nouvelle sensation d’Europe de l’Est, qui évolue au poste d’ailier gauche. Déjà titulaire indiscutable au Shakhtar Donetsk à seulement 21 ans, il est sous contrat jusqu’en 2026 et est annoncé comme l’une des grandes promesses de demain.

« Nous estimons Mudryk plus cher qu’Antony de Manchester United, payé 100M€ »

Pour s’attacher ses services il faudra toutefois y mettre le prix, comme l’a récemment fait savoir un dirigeant du club ukrainien. « Nous estimons Mudryk plus cher qu’Antony de Manchester United, payé 100 millions. Est-ce qu’il oscille entre Arsenal et Manchester City ? Ce sont deux équipes qui sont intéressées au joueur » a récemment déclaré Carlo Nicolini, assistant du conseil exécutif au Shakhtar Donetsk, lors d’un entretien accordé à Calciomercato.it .

