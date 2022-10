Foot - PSG

PSG : Neymar déclenche une polémique au Brésil

Publié le 28 octobre 2022 à 13h15

Axel Cornic

S’il réalise l’un des meilleurs débuts de saison depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar continue d’alimenter les polémiques en dehors des terrains. C’est le cas avec la campagne présidentielle brésilienne, puisque la star du PSG a publiquement pris position en faveur du président sortant Jair Bolsonaro, qui affronte le candidat de gauche Lula.

Le Brésil se prépare à une Coupe du monde dans laquelle il semble bien faire partie des favoris, avec la France ou encore l’Argentine. Mais le plus grand pays sud-américain attend également un échéance très importante en cette fin du mois d’octobre, avec l’élection présidentielle.

Neymar fait campagne pour Bolsonaro

Comme lors de sa première élection, Neymar a pris fait et cause pour Jair Bolsonaro, pourtant extrêmement critiqué pour sa gestion de l’épidémie de Covid-19. Il a même promis de lui dédier son premier but lors du Mondial au Qatar, qui débutera le 20 novembre prochain.

Sa Fédération est très agacée