PSG : En guerre avec Messi, il s’explique

Publié le 28 octobre 2022 à 12h45

Alors qu’il semble enfin profiter de sa nouvelle aventure au PSG, Lionel Messi fait toujours parler de lui en Espagne. Nommé à la tête de Villarreal pour succéder à Unai Emery, Quique Setién, ancien entraîneur du FC Barcelone, est revenu sur son entente délicate avec l’Argentin.

Désormais au PSG, Lionel Messi a connu des derniers mois mouvementés au FC Barcelone, marqués par sa fin d’aventure brutale, ses envies d’ailleurs ou encore ses relations compliquées avec certains acteurs du club culé. Cela a notamment été le cas avec Quique Setién, nommé à la tête du Barça en janvier 2020. Une brève expérience qui a pris fin huit mois plus tard, après l’humiliation contre le Bayern Munich (8-2) lors du Final 8 de la Ligue des champions.

La relation glaciale entre Setién et Messi

Au cours de ses huit mois, Quique Setién a donc eu l’occasion de croiser la route de Lionel Messi. Pour le meilleur et le pire. Selon la presse espagnole, les relations étaient glaciales entre les deux hommes, pas de quoi faciliter le passage du nouvel entraîneur de Villarreal au FC Barcelone.

« Il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas et j'ai dû faire avec »