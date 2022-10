Foot - PSG

PSG : Mauro Icardi de retour avec Wanda Nara, La vérité éclate

Publié le 28 octobre 2022 à 01h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Wanda Nara l'a annoncé sur les réseaux sociaux, elle est de retour à Istanbul après l'annonce de son divorce avec Mauro Icardi. La jeune femme a retrouvé le joueur ce jeudi à l'occasion de l'anniversaire de leur fille, Isabella. Des retrouvailles tendues selon des proches de Wanda Nara, qui partagerait une idylle avec un rappeur argentin.

Ce n'est un secret pour personne, Wanda Nara et Mauro Icardi se sont séparés. La jeune femme, qui gérait aussi la carrière du joueur prêté par le PSG à Galatasaray, avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Depuis, l'attaquant se serait rendu en Argentine pour avoir une discussion avec elle, mais se serait fait repousser par la sécurité de l'immeuble. Dernièrement, Icardi s'en était pris à son ex-femme. « Les garçons sont très en colère contre elle. Sa façon de tout rendre public... Je n'ai jamais fait cela, mais si elle le rend public, ce sera comme ça. Valentino a déjà 14 ans. Lui et ses frères regardent les informations, ils ont Instagram, ils regardent Youtube et évidemment, ils posent des questions sur toutes ces discussions » avait-il déclaré.

Wanda Nara et Mauro Icardi posent ensemble sur les réseaux sociaux

Mais surprise, Wanda Nara et Mauro Icardi se sont retrouvés à Istanbul ce jeudi à l'occasion de l'anniversaire de leur jeune fille, Isabella. Le joueur argentin s'est empressé de publier le cliché sur les réseaux sociaux. Alors les deux anciens amoureux pourraient-ils redémarrer leur histoire d'amour ? A en croire un proche de Wanda Nara, la réponse est claire : Non.

En medio de su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en un evento familiarhttps://t.co/Lnd9fbzZVQ — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 27, 2022

« Les retrouvailles ont été très sèches et très froides »

Présentateur de l'émission Socios del Espectáculo , Luli Fernández aurait discuté avec Wanda Nara ce jeudi de ses retrouvailles avec Mauro Icardi en Turquie. Selon ce présentateur, les relations seraient toujours très tendues entre les deux. « Les retrouvailles ont été très sèches et très froides » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le média Ciudad.

« La réalité est que c'est complètement terminé entre les deux »