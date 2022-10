Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi est passé à l'action pour Messi, le Qatar peut trembler

Publié le 28 octobre 2022 à 08h30

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi est déjà au cœur des rumeurs concernant son avenir. Et alors qu'il a annoncé qu'il ne prendrait pas de décision avant la Coupe du monde, le FC Barcelone serait déjà bien à l'action pour rapatrier La Pulga l'été prochain. Xavi a même déjà discuté avec son ancien coéquipier.

Après une première saison très frustrante au PSG, Lionel Messi a retrouvé sa magie. Eblouissant depuis le début de l'exercice en cours, l'Argentin s'impose comme le joueur clé qu'il était au FC Barcelone. Néanmoins, son avenir commence déjà à faire parler compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a déjà donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi et Luis Campos est déjà en contact avec l'entourage de La Pulga . Une information confirmée par Guillem Balague, le biographe de Lionel Messi.

Le PSG a un avantage pour Messi

« Le sentiment que j'ai, et il l'a dit, c'est qu'il décidera après la Coupe du monde. Si le PSG met le contrat sur la table aujourd'hui, je pense qu'il le signera et restera, mais il a dit qu'il y réfléchirait parce que il veut voir comment c'est après la Coupe du monde. S'il revient en forme, je pense qu'il dira qu'il veut continuer et s'il veut se battre pour le prochain Ballon d'Or, le PSG a un net avantage », explique le journaliste espagnol à Què T'hi Jugues , émission diffusée sur la Cadena SER .

