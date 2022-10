Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros projet du Qatar vole en éclat

Publié le 28 octobre 2022 à 05h30

Thomas Bourseau

Si jamais Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, le départ du champion du monde aurait un effet domino et Luis Campos pourrait lui aussi partir. Afin d’éventuellement remplacer le conseiller football du PSG, le Qatar penserait à Edu, bien ancré au sein de la direction d’Arsenal. Mikel Arteta ne veut pas le voir partir.

Kylian Mbappé quittera-il le PSG ? Comme le10sport.com vous l’a dernièrement révélé en exclusivité, un versement de sa prime de signature n’a pas été effectué à temps de la part de la direction du Paris Saint-Germain. Ce qui aurait eu le don de considérablement agacer le clan Mbappé et qui aurait enclenché son mécontentement, en plus de son statut et des promesses non tenues par le PSG sur le marché des transferts.

Pour éventuellement remplacer Campos, le Qatar songerait à Edu

En cas de départ de Kylian Mbappé, Le Parisien a dernièrement fait savoir que le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, pourrait lui aussi plier bagage bien que son contrat court jusqu’à l’été 2025 au Paris Saint-Germain et qu’il veut y rester comme il l’a dernièrement fait savoir. Pour éventuellement remplacer le dirigeant portugais, les hauts décideurs du PSG prendraient en considération l’option Edu. À en croire 90min , le Paris Saint-Germain apprécierait le travail du directeur technique d’Arsenal, au point de songer à l’attirer au PSG.

Mercato - PSG : Le Qatar est déjà fixé pour cette opération XXL https://t.co/61Mw9TB2MZ pic.twitter.com/ulJtk6D7Zw — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

« J'espère simplement qu'il restera ici longtemps »