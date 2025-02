Laure Boulleau : Le mariage que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG a pu faire le plein de confiance avant son match retour contre Brest en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Toulouse (0-1). Luis Enrique ne fait toutefois pas encore l’unanimité en France. Son cas a d’ailleurs donné naissance à un mariage assez inattendu avec Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club.

Avant son match retour contre Brest en Ligue des champions, le PSG a pu faire le plein de confiance contre Toulouse. Le club de la capitale s’est imposé 0-1 et a conservé son avance sur son dauphin l’OM. Luis Enrique ne fait toutefois pas l’unanimité en France. Son cas a d’ailleurs donné naissance à un mariage inattendu sur le plateau du Canal Football Club : celui de Bertrand Latour et de Laure Boulleau. Alors qu’ils sont habitués à avoir des avis assez différents en général, les deux chroniqueurs de l’émission de Canal+ se sont rejoints au sujet du coach du PSG.

Mercato : Le PSG prévenu, une offre va partir !

➡️ https://t.co/JfT6sUfguc pic.twitter.com/czlEFs4Paf — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 17, 2025

«Je ne crois pas que ce soit l’homme le plus sympa du monde»

« Les résultats ont changé, mais la personne est la même. J’essaye d’apporter un peu de constance dans mes analyses, je n’ai pas changé la vision que j’avais de lui. Il n’était pas le pire entraîneur du monde il y a deux mois, je ne crois pas que ce soit l’homme le plus sympa du monde aujourd’hui » a d’abord lancé Bertrand Latour sur le plateau du CFC ce dimanche soir.

«Dans un mois, on va dire à nouveau que c’est le plus nul»

« Je rejoins Bertrand dans le manque de nuance. Je n’ai pensé que c’était le pire entraîneur du monde, et je ne pense pas aujourd’hui que ce soit le meilleur. Méfiez-vous, si ça se passe mal en Ligue des champions dans un mois, on va dire à nouveau que c’est le plus nul » a ensuite ajouté Laure Boulleau. Le message est passé.