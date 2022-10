Foot - Coupe du Monde

Coupe du Monde 2022 : Neymar risque gros au Qatar

Publié le 28 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Le 24 novembre prochain, le Brésil lancera sa Coupe du Monde au Qatar avec un match face à la Serbie. La bande à Tite est très attendue pour ce Mondial, elle qui sera notamment portée par un très grand Neymar. En forme, le numéro 10 du PSG tentera de faire briller de la Seleçao, mais voilà qu'il s'expose aussi à une grosse sanction.

Déjà quintuple champion du monde, le Brésil pourra compter sur Neymar pour aller décrocher une 6ème étoile au Qatar. Il y a quelques mois, le numéro 10 du PSG et de la Seleçao exprimait d'ailleurs clairement ses ambitions pour la Coupe du Monde, assurant : « Mon plus grand rêve cette année, c’est la Coupe du monde. J’espère que 2022 se terminera avec la Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil. Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça ».

Coupe du Monde 2022 : Face aux polémiques, l'émir du Qatar monte au créneau https://t.co/r8Qopb7dhM pic.twitter.com/bNChWFgnby — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Une célébration polémique ?

Pour Neymar, les dernières Coupe du Monde ont viré au cauchemar. Arrivera-t-il à remédier à cela en 2022 au Qatar ? Alors que la compétition n'a pas encore commencé, le Brésilien se retrouve déjà au coeur d'une possible polémique. En effet, il y a quelques jours, Neymar réaffirmait son soutien à Jair Bolsonaro, candidat à la présidentielle au Brésil. Il avait alors promis de lui dédier son premier but lors de la Coupe du Monde. Le fait est que la FIFA interdit tout caractère politique dans les célébrations.

Neymar sanctionné ?