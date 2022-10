Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de la Croatie

Publié le 22 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Troisième épisode de cette série avec la Croatie, membre du groupe F où figurent le Maroc, le Canada et la Belgique. Voici ce qui attend les coéquipiers de Luka Modric.

La Croatie participera à sa 6ème Coupe du monde au Qatar. La sélection croate sera attendue au tournant car elle était finaliste en 2018. Après un Euro raté, les hommes de Zlatko Dalić ont redressé la pente en Ligue des Nations en battant les Bleus de Didier Deschamps.

Présentation de la sélection

Les coéquipiers de Luka Modric ont un statut à défendre au Qatar, celui de vice-champion du monde en titre. Depuis 2017, Zlatko Dalić a repris l'équipe et affiche un bilan comptable très convenable : 23 victoires, 8 nuls et 15 défaites. La Croatie est actuellement 12ème au classement FIFA. Elle possède de magnifiques joueurs de ballon et son entrejeu est très fourni. Luka Modric, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, Lovro Majer... Un vivier assez exceptionnel qui aspire à briller une nouvelle fois.

Le parcours croate en qualifications

Pour se qualifier au Mondial, la Croatie aura bataillé jusqu'au bout. Bien qu'elle n'ait chuté qu'une fois, la sélection croate était talonnée de près par la Russie. C'est lors du dernier match face aux Russes, que les Croates ont validé leur première place du groupe H des éliminatoires pour le Mondial, synonyme de qualification directe. Contre la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte, les finalistes du Mondial 2018 ont marqué à 21 reprises en 10 rencontres, concédant uniquement 4 petits buts.

🚨 Groupe F :🇧🇪 Belgique 🇭🇷 Croatie🇲🇦 Maroc🇨🇦 Canada#FinalDraw #Qatar2022 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 1, 2022

Le programme de la Croatie au Mondial

La Croatie est tombée dans le groupe piège de ce Mondial. Avec la Belgique, le Maroc et le Canada, ce groupe F s'annonce très indécis. Les Croates débuteront face au Maroc le 23 novembre, puis ce sera au tour du Canada le 27 novembre, avant de terminer cette phase de groupe contre la Belgique le 1er décembre.

Le joueur à suivre

A 37 ans, Luka Modric disputera sa dernière Coupe du monde. Depuis plusieurs années, il porte sa sélection et a accompli un exploit en atteignant la finale du Mondial en Russie. Nul doute que le joueur du Real Madrid voudra conclure son histoire d'amour avec la plus prestigieuse des compétitions internationales en beauté. Pour rappel, il avait été élu meilleur joueur du tournoi en 2018, avant de décrocher son premier Ballon d'Or quelques mois plus tard.

Le prono de la rédac'

Ce ne sera pas facile pour la Croatie dès les phases de poule. Néanmoins, la sélection belge est sur le déclin, le Maroc a un effectif moins fourni et la grosse cote canadienne est peut-être encore un peu trop jeune pour faire chuter les Croates. Le sans-faute est possible et on les voit bien aller en huitièmes. Tout dépendra du tableau pour espérer aller plus loin.