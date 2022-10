Qatar 2022 : Présentation de la Corée du Sud

Qatar 2022

Publié le 20 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Premier épisode de cette série avec la Corée du Sud, membre du groupe H où figurent le Portugal, l'Uruguay et le Ghana. Voici ce qui attend les coéquipiers d'Heung-Min Son.

La Corée du Sud participera à sa 11ème Coupe du monde au Qatar et espère y faire bonne figure. Elle est actuellement classée 28ème au classement FIFA et compte surfer sur la vague d'un Mondial en Russie très prometteur avec notamment sa victoire face à l'Allemagne.

Présentation de la sélection

La sélection sud-coréenne est dirigée depuis 2018 par le Portugais Paulo Bento et affiche un ratio intéressant : 20 victoires, 9 nuls et 4 défaites. Elle arrive en tant que 28ème nation mondiale et sera portée par la star de Tottenham Heung-Min Son. Son principal fait d'arme reste la victoire face aux Allemands en 2018 sur le score de 2 à 0. Mais pour s'assurer une place au Qatar, les Sud-Coréens ont du livrer bataille dans le groupe A de la zone Asie.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! La Corée du Sud valide son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar ! 🇰🇷 pic.twitter.com/oTYy0NV35L — BeFootball (@_BeFootball) February 1, 2022

Le parcours sud-coréen en qualifications

Une dixième qualification d'affilée à la Coupe du monde ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Les hommes de Paulo Bento ont réalisé un parcours quasi-parfait avec 5 victoires et 1 nul lors du deuxième tour des qualifications de la zone Asie en battant le Liban, le Turkménistan et le Sri Lanka. A la différence des qualifications de la zone Europe, un troisième tour se dresse sur la route des équipes asiatiques et réunit les meilleures sélections dans deux groupes distincts où les deux premiers se qualifient directement. La Corée du Sud a terminé en deuxième position du groupe A derrière l'Iran et devant les Emirats arabes unis, l'Irak, la Syrie et le Liban. Dix matchs, 7 victoires, deux nuls et une défaite pour un total de 13 buts marqués et 3 encaissés, meilleure défense du groupe A.

Le programme de la Corée du Sud au Mondial

La Corée du Sud n'a pas été épargnée lors du tirage au sort. Elle se retrouve dans le groupe H aux côtés du Portugal, de l'Uruguay et du Ghana. Ils débuteront leur campagne le 24 novembre face à la sélection d'Edinson Cavani et enchaineront le 28 novembre face aux Ghanéens, avant de terminer contre le Portugal de Cristiano Ronaldo le 2 décembre prochain.

Le joueur à suivre

Heung-Min Son sera le joueur à suivre au Qatar côté Sud-Coréens. L'attaquant de Tottenham est en pleine forme et s'affirme depuis plusieurs saisons comme une référence à son poste en Europe. Il est le capitaine de la sélection et comptabilise 31 buts en 100 sélections.

Le prono de la rédac'

Dans un groupe très hétérogène où le Portugal fait office de favori, la Corée du Sud peut espérer des bons résultats face à l'Uruguay et le Ghana. Assez pour rêver d'une qualification en huitièmes ? On voit mal comment cela pourrait être possible et le parcours de la Corée du Sud risque de s'arrêter dès la phase de groupe.