Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Cameroun

Publié le 21 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Deuxième épisode de cette série avec le Cameroun, membre du groupe G où figurent le Brésil, la Suisse et la Serbie. Voici ce qui attend les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi.

Le Cameroun participera à sa 8ème Coupe du monde au Qatar et arrive comme l'une des quatre meilleures équipes du continent africain. Et pour cause, Les Lions Indomptables de Rigobert Song étaient demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. 43ème au classement FIFA, la sélection camerounaise s'est qualifiée après un déplacement épique en Algérie et n'a pas été épargnée lors du tirage au sort.

Présentation de la sélection

Après avoir échoué à se qualifier pour le Mondial en Russie, le Cameroun fait son grand retour en Coupe du monde et sera l'une des 5 équipes africaines au Qatar. Les hommes de Rigobert Song restent sur une demi-finale de CAN perdue face à l'Egypte aux tirs aux buts, lorsque Toni Conceiçao était en poste. Ils s'étaient rattrapés en arrachant la 3ème place de la compétition, au détriment du Burkina Faso. Son parcours pour accéder au Mondial relève du miracle, après un déplacement bouillant en Algérie.

On ne s’en lasse pas. 🤩On était en danger mais on savais qu’on était en danger, donc nous n’étions plus en danger. C’est de ça qu’il s’agit. 🇨🇲🦁pic.twitter.com/lyifBqOey4 — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) March 31, 2022

Le parcours camerounais en qualifications

Les Lions Indomptables ont du batailler pour se qualifier au Mondial. Dans la zone Afrique, il faut terminer premier de son groupe, avant d'affronter un des premiers des autres groupes lors d'une confrontation aller-retour. Dès le départ, ils n'ont pas été épargnés par le tirage au sort. Les Camerounais ont terminé premiers de justesse devant la Côte d'Ivoire, autre géant du continent africain, en s'imposant lors du dernier match face aux Eléphants . Ensuite, est venu le tour des barrages où les Lions Indomptables ont tiré l'Algérie. Battus chez eux à l'aller (0-1), les hommes de Song étaient condamnés à l'exploit dans l'enceinte algérienne chauffée à bloc à Blida. L'ancien du PSG Eric-Maxim Choupo-Moting avait ouvert le score et remis les compteurs à zéros, condamnant les deux équipes à se départager en prolongations. L'Algérie pensait avoir fait le plus dur en marquant à la 118ème minutes de jeu, mais c'était sans compter sur Karl Toko-Ekambi, qui allait envoyer les siens au Qatar après un but inscris à la 125ème minutes ! Un parcours miraculeux qui les a placé dans un groupe très relevé.

Le programme du Cameroun au Mondial

Le Cameroun n'a pas été gâté lors du tirage au sort. La sélection africaine se retrouve dans le groupe G avec le Brésil de Neymar, la Suisse tombeuse des Bleus lors du dernier Euro, et la Serbie qui avait dominé son groupe de qualifications où figurait le Portugal de Cristiano Ronaldo. La campagne camerounaise débutera le 24 novembre face à la Suisse et continuera face à la Serbie le 28 novembre, avant de se terminer face au Brésil le 2 décembre prochain.

Le joueur à suivre

Héros de tout un peuple, l'attaquant de l'OL Karl Toko-Ekambi sera le Camerounais à suivre au Qatar. Il participera à sa première Coupe du monde avec sa sélection pour laquelle il compte 50 sélections et 12 buts.

Le prono de la rédac'

Dans un groupe ultra relevé, on voit mal comment le Cameroun pourrait passer les poules. Le Brésil, grand favori de la compétition, devrait s'assurer du premier billet qualificatif pour les huitièmes, et la Suisse ainsi que la Serbie paraissent un cran au dessus des Camerounais.