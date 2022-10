Foot - PSG

PSG/OM : Après le coup de gueule de Tudor, Longoria lâche ses vérités sur Neymar

Publié le 20 octobre 2022 à 20h30

Igor Tudor crie au scandale après le carton rouge reçu par Samuel Gigot, suite à un tacle mal maîtrisé sur Neymar dimanche dernier lors du Classique. Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a dénoncé cette décision. Quant à Pablo Longoria, il a tenu à désamorcer la polémique, même s'il semble être d'accord sur le fond avec le technicien.

Le Classique a tourné en faveur du PSG. Dimanche dernier, le club parisien l'a emporté au Parc des Princes face à l'OM (1-0). Le club marseillais a fini la rencontre à dix après l'expulsion de Samuel Gigot à la 72ème minute. Le défenseur a été jugé coupable d'un tacle dangereux sur Neymar. Mais pour Igor Tudor, cette décision est loin d'être justifiée. L'entraîneur de l'OM a dénoncé aussi le comportement de Neymar en conférence de presse.

Tudor tacle Neymar après le Classique

« J'imagine, après avoir vu les images, que l'arbitre n'a pas été aussi bon que je l'ai dit après le match. Je ne crois pas que mettre la pression sur l'arbitre fasse changer des décisions. Pour le rouge (de Samuel Gigot), même s'il n'a pas pris le joueur, l'intention était mauvaise. Si Neymar avait eu une réaction normale, sans faire une scène en se jetant par terre, il n'y aurait peut-être pas eu rouge, puisque Samuel Gigot ne l'a pas touché » a lâché Igor Tudor.

PSG/OM : Après le Classique, Tudor adresse un tacle à Neymar https://t.co/VeD4DKFodc pic.twitter.com/udD8g74evG — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

« Il n'y a pas de contact »

Invité de RMC ce jeudi, Pablo Longoria s'est aussi exprimé sur l'expulsion de Gigot. Pour le président de l'OM, Neymar en a rajouté. « Le rouge de Gigot ? On est un club qui n'aime pas parler de l'arbitrage, on ne rentre pas dans les polémiques. On doit travailler tous ensemble. Sur cette action il y a interprétation différente à vitesse réelle, il n'y a pas de contact » a confié le responsable.

Le constat de Longoria sur l'arbitrage français