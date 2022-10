Foot - Coupe du Monde

Coupe du Monde 2022 : Face aux polémiques, l'émir du Qatar monte au créneau

Publié le 25 octobre 2022 à 15h30

La rédaction

De jour en jour, les critiques pleuvent et la polémique enfle concernant la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. En France, de nombreuses villes ne diffuseront d'ailleurs pas la compétition sur des écrans géants en guise de boycott pour cet événement. Devant l’assemblée consultative du Qatar, l’émir Tamim bin Hamad Al Thani a tenu à s'exprimer sur cette situation actuelle et le climat délétère à l'encontre du pays hôte du Mondial 2022.

Sous le feu des critiques, la Coupe du Monde au Qatar se disputera dans une ambiance tendue. La compétition sera même boycottée par certaines villes en France. Toutefois, le pays a reçu quelques soutiens, notamment celui de Zinedine Zidane. Et c'est dans ce climat tendu que l’émir Tamim bin Hamad Al Thani a pris la parole et s’est exprimé sur ces différentes polémiques, prenant alors la défense du Qatar face à toutes ces attaques.

Le Qatar regrette que « le pays soit la cible de campagnes de diffamation et de critiques sans précédent »

Devant l’assemblée consultative du Qatar, rapporté par RMC, l’émir Tamim bin Hamad Al Thani a fait part de son regret que « depuis l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, le pays soit la cible de campagnes de diffamation et de critiques sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi ». Il a ensuite poursuivi en confiant : « Nous avons d'abord traité la question de bonne foi, et avons même considéré certaines critiques comme positives et utiles. »

« Elle a malheureusement incité de nombreuses personnes à s'interroger »

L’émir du Qatar a également regretté le fait que certaines personnes doutent encore des différentes raisons et des motivations concernant l’organisation de la Coupe du Monde. « Mais il est vite devenu clair que la campagne tend à se poursuivre et à s'étendre pour inclure des éléments fabriqués et des 'doubles standards' si féroces qu'elle a malheureusement incité de nombreuses personnes à s'interroger sur les véritables raisons et motivations derrière cette campagne. »

« Poursuivons le travail pour élever haut le nom de la nation »