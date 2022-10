Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Japon

Publié le 23 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Quatrième épisode de cette série avec le Japon, membre du groupe E où figurent l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica. Voici ce qui attend les hommes d'Hajime Moriyasu.

Le Japon participera à sa 7ème Coupe du monde au Qatar. En 2018, ils étaient passés proches de l'exploit en tenant tête à la Belgique, future demi-finaliste. La sélection nipponne se retrouve dans le groupe E, certainement le plus relevé avec les mastodontes que sont l'Espagne et l'Allemagne, après avoir évité le pire en qualifications.

Présentation de la sélection

Le Japon arrive au Qatar en qualité de 24ème nation au classement FIFA. A sa tête, et ce depuis 2018 maintenant, Hajime Moriyasu qui possède un bon bilan : 38 victoires, 8 nuls et 10 défaites. Les Samourai Blue ont connu de sacrés joueurs par le passé avec Keisuke Honda ou encore Hidetoshi Nakata. La sélection est désormais emmenée par les talentueux Takumi Minamino, Takefusa Kubo, Junya Ito ou encore Daichi Kamada.

Le parcours japonais en qualifications

Tout n'a pas été simple pour les Japonais en qualifications. Après avoir disposé facilement du groupe F du deuxième tour des éliminatoires de la zone Asie composé du Tadjikistan, Kirghizistan, de la Mongolie et de la Birmanie, les Samourai Blue sont tombés dans le groupe B de celui du troisième tour. Pour se qualifier directement au Mondial, il fallait terminer dans les deux premières places. Les Japonais se sont fait peur en chutant d'entrée face à Oman. Ils ont rapidement rectifié le tir en terminant deuxième de leur groupe derrière l'Arabie Saoudite et devant l'Australie, premier adversaire des Bleus de Didier Deschamps et Karim Benzema au Qatar.

Le programme du Japon au Mondial

Pour le coup, le Japon n'a vraiment pas été épargné lors du tirage au sort. Ils sont tombés dans le groupe de l'Allemagne qu'ils affronteront le 23 novembre, du Costa Rica qu'ils tenteront de vaincre le 27 novembre, et enfin de l'Espagne qui sera leur dernier adversaire en poules, le 1er décembre prochain.

Le joueur à suivre

Brillant face à l'OM en Ligue des champions, le milieu de terrain de l'Eintracht Francfort Daichi Kamada sera le joueur nippon à suivre au Mondial. Il crève l'écran sur la scène européenne et aura une formidable vitrine pour briller au Qatar.

Le prono de la rédac'

En 2018, les Japonais étaient parvenus à sortir de leur groupe en devançant le Sénégal et la Pologne. Cette année ce sera bien plus compliqué car l'Espagne et l'Allemagne sont deux sérieux prétendants à la victoire finale. Ainsi, leur parcours risque de s'arrêter dès la phase de poule.