Equipe de France : Sifflé, Karim Benzema a vécu des moments difficiles

Publié le 22 octobre 2022 à 15h00

La rédaction

Lundi, Karim Benzema a été sacré Ballon d’Or 2022, le premier de sa carrière. Une petite revanche pour celui qui est passé par des moments difficiles. Durant toute sa carrière, l’attaquant a souvent été sifflé dans les stades, notamment avec l’Équipe de France lors de sa période très compliquée sous le maillot des Bleus.

À l’âge de 34 ans, Karim Benzema a remporté son tout premier Ballon d’Or. Auteur d’une saison flamboyante avec le Real Madrid, le joueur a donc logiquement été récompensé. Mais l’attaquant aura vécu quelques moments compliqués dans sa carrière et le Madrilène est revenu dessus dans un entretien accordé à France Football .

« Cela veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait »

À une période de sa carrière, Karim Benzema a très souvent été sifflé, notamment en Équipe de France. Alors que l’attaquant ne marquait plus sous le maillot des Bleus , les supporters présents au stade s’en prenaient donc au joueur et celui-ci s’en souvient. « Oui, au Bernabeu, en équipe de France, même à Lyon, et c'est dur. Car c'est ton public. Ils viennent avec le temps et cela veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pendant une certaine période. Faut te dire : "Qu'est-ce que je fais pour me sortir de là ?" Continuer comme ça, perdre confiance, avoir peur, devenir un joueur quelconque et me faire siffler tout le temps ? Ou prendre le dessus, car je connais ma qualité, et faire en sorte qu'on m'applaudisse ? Faut choisir. »

« Il y a des sifflets qui me donnaient mal au crâne »