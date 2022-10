Foot - Real Madrid

Ballon d’Or : Successeur de Zidane, Benzema s’enflamme

Publié le 22 octobre 2022 à 10h45

Thibault Morlain

C’est donc en 1998 que le Ballon d’Or avait été remis pour la dernière fois à un Français. C’était alors Zinedine ZIdane qui avait été récompensé. 24 ans plus tard, Zizou a remis la plus prestigieuse des distinctions individuelles à son compatriote : Karim Benzema. Une passation de pouvoir qui fait le plus grand bonheur de l’actuel buteur du Real Madrid.

Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane… Jusqu’à présent, ils n’étaient que 4 Français à avoir remporté le Ballon d’Or. Ils sont maintenant 5 suite au dernier sacre de Karim Benzema. Le buteur du Real Madrid a été distingué il y a quelques jours maintenant, succédant ainsi à Lionel Messi au palmarès et à Zidane, le dernier Français à avoir soulevé ce Ballon d’Or.

Ballon d’Or : Karim Benzema se lâche après son sacre https://t.co/Vc1IErt751 pic.twitter.com/U8Zz1mN8yO — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Venir après "Zizou", c'est particulier »

Et comme un signe de l’histoire, ce n’est autre que Zinedine Zidane qui a remis le Ballon d’Or à Karim Benzema. Lui succéder est d’ailleurs un honneur pour KB9. En effet, pour France Football , Benzema a expliqué : « En tant que Français, venir après "Zizou", c'est particulier, magnifique. Il est important, c'est mon grand frère, j'ai appris le foot avec lui et R9 ».

« On peut dire que je suis son successeur »