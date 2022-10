Foot - Real Madrid

Ballon d'Or de Benzema : Après son énorme coup de gueule, Courtois en remet une couche

Publié le 21 octobre 2022 à 18h00

Lundi dernier, Karim Benzema recevait son Ballon d'Or des mains de Zinédine Zidane. Un sacre salué par la planète football, y compris par Thibaut Courtois, qui n'a toutefois pas hésité à pousser un coup de gueule sur la place des gardiens dans ce classement. Interrogé par France Football, le vainqueur du trophée Yachine en a remis une couche.

Lundi dernier, les plus grandes stars se sont rendues à Paris pour assister à la consécration de Karim Benzema. Agé de 35 ans, il est devenu le cinquième Français à recevoir cette prestigieuse récompense. Un sacre qui vient récompenser sa très bonne saison au Real Madrid. D'ailleurs, de nombreux joueurs de la Casa Blanca ont trusté le top 10. Luka Modric (9ème), Vinicius Jr (8ème) et Thibaut Courtois ont été salués. Mais le gardien du Real Madrid estime qu'il méritait mieux après sa prestation en finale de Ligue des champions face à Liverpool.

Équipe de France : Benzema, inquiétude en vue de la Coupe du Monde ? https://t.co/mtiuU4tvd2 pic.twitter.com/CQzVoE8xvZ — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

La déception de Courtois après le Ballon d'Or de Benzema

« Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureux pour Karim Benzema. Il semble qu'il vaut mieux marquer un but que d'en arrêter un. C'est une bataille qui reste à gagner. En voyant la logique du vote, je n'avais aucune chance de finir très haut, ni de le gagner bien sûr » confiait Thibaut Courtois à la presse espagnole après la cérémonie. Dans un entretien accordé à France Football , le gardien belge en a rajouté une couche.

« Les gens votent plus vite pour un attaquant qui marque des buts que pour un gardien »

« Sans un bon gardien, tu ne gagnes pas de trophée. Et dans les trophées de foot, on l'oublie parfois. Si tu regardes les tops 10 du Ballon d'Or ces dernières années, les gens votent plus vite pour un attaquant qui marque des buts que pour un gardien. C'est dommage. Mais on va continuer de prouver que les gardiens sont vraiment importants. Autant que les attaquants » a confié Courtois.

« Sans un bon gardien, ton équipe ne gagne pas de trophée »