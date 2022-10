Foot - Real Madrid

Ballon d'Or : Ancelotti, Vinicius Jr... Le Real Madrid rend un vibrant hommage à Benzema

Publié le 18 octobre 2022 à 10h30

Champion d'Espagne la saison dernière et vainqueur de la dernière Ligue des champions, Karim Benzema a obtenu un nouveau trophée. L'attaquant de 34 ans a remporté le Ballon d'Or 2022, devenant le cinquième Français couronné. Suite à son sacre, une pluie d'hommages est tombée sur les épaules du joueur. Ses coéquipiers au Real Madrid, mais aussi son président ont tenu à le féliciter.

Zinédine Zidane a enfin un successeur. Dernier Français à avoir remporté le Ballon d'Or, le champion du monde 1998 a, lui-même, transmis le trophée à Karim Benzema ce lundi. Auteur d'une saison quasi-parfaite sous le maillot du Real Madrid, le joueur de 34 ans remporte le Ballon d'Or 2022 devant Sadio Mané (Liverpool). L'émotion était palpable au Théâtre du Châtelet à Paris. Accompagné de sa famille et de ses amis, Benzema a réagi à cette consécration avec une joie contenue, mais sincère.

Le message poignant de Florentino Perez

Présent à Paris aux côtés de son joueur, Florentino Perez n'a pas caché son émotion. « Celui qui a gagné le Ballon d'Or est celui qui le mérite le plus, Benzema. Il est le meilleur joueur des trois ou quatre dernières années. C'est un attaquant qui est un mélange de Ronaldo Nazario et Zidane. Benzema et Zidane, mes enfants gâtés ? Non... Nous étions avec Figo et Ronaldo aussi. Nous avons pris une photo tous ensemble. C'était une grande charge émotionnelle pour moi » a confié le président du Real Madrid au sujet de Benzema, dans des propos rapportés par Real-France .

Ancelotti, Vinicius Jr... Le vestiaire rend hommage à Benzema

Sur les réseaux sociaux, de nombreux membres du Real Madrid ont salué la victoire de Karim Benzema, à commencer par Carlo Ancelotti, son entraîneur, qui a aussi eu un mot pour Thibaut Courtois : « C'est un honneur de diriger le meilleur gardien du monde et le Ballon d'Or. Félicitations à mes amis Thibaut et Karim » . Marco Asensio a également évoqué sa joie d'évoluer aux côtés de l'international français. « Félicitations à mes collègues Benzema et Courtois pour le Ballon d'Or et le trophée Yachine. Un travail incroyable et un privilège de pouvoir jouer avec vous » a-t-il lâché sur Twitter. Huitième du classement, Vinicius Jr s'est contenté d'inscrire « le meilleur » sur les réseaux sociaux.

Es un honor entrenar al mejor portero del mundo y al Balón De Oro. Enhorabuena a mis amigos Thibaut y Karim.#BallonDor pic.twitter.com/xcH7Us1gu0 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 17, 2022

« Personne ne mérite plus que toi Big Benz ! Le meilleur du monde »