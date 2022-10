Foot - Mercato

Mercato : Après son Ballon d'or, Benzema se lâche sur son avenir

Publié le 18 octobre 2022 à 00h00

Karim Benzema a décroché le premier Ballon d’or de sa carrière du haut de ses 34 ans ce lundi soir. Et alors qu’il fêtera son 35ème anniversaire en décembre prochain, l’international français se trouve dans l’ultime année de son contrat au Real Madrid, mais se voit pour le moment continuer à évoluer au plus haut niveau.

Après avoir vu Lionel Messi remporter un Ballon d’or pour lequel il postulait en 2021, Karim Benzema a été sacré au Théâtre du Châtelet ce lundi soir. Alors que ses deux idoles de jeunesse, Ronaldo et Zinedine Zidane, étaient présentes dans la salle, Benzema a été récompensé par les 100 journalistes qui ont voté pour celui qui a le plus marqué la saison 2021/2022. Ayant remporté la Liga et la Ligue des champions tout en jouant un rôle primordial dans ces deux succès, Benzema a reçu le Ballon d’or des mains de Zinedine Zidane, dernier Français à avoir raflé cette récompense en 1998.

«Quand je me lèverai le matin et que ça deviendra dur d’aller à l’entraînement»

Après son sacre au Théâtre du Châtelet dans le cadre de la cérémonie du Ballon d’or, Karim Benzema s’est notamment exprimé sur son avenir. Actuellement contractuellement lié au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Benzema soufflera sa 35ème bougie en décembre prochain. L’occasion de faire un point sur une éventuelle retraite ? « Je ne sais pas combien de temps encore, quand je me lèverai le matin et que ça deviendra dur d’aller à l'entraînement. Là je me dirais 'j’arrête'. Mais là, je me lève et j’ai envie de m’entraîner ».

