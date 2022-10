Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Attendu par Longoria à Marseille, Papin lui répond

Publié le 17 octobre 2022 à 20h15

Thomas Bourseau

Jean-Pierre Papin est une icône du football marseillais et dispose même du statut de légende de l’OM. Président du club phocéen, Pablo Longoria aurait un poste à lui proposer en tant que conseiller stratégique du club. Papin a répondu à cette rumeur.

En l’espace de ses six années passées à l’OM entre 1986 et 1992, Jean-Pierre Papin a pu devenir une légende du club phocéen et raflé le Ballon d’or de 1991. À ce jour, il est le seul Français à avoir remporté l’ultime récompense individuelle en évoluant dans un club de l’hexagone.

Longoria veut faire de Papin son conseiller stratégique

Cherchant à renforcer son entourage au sein de la direction de l’OM après avoir notamment fait de Javier Ribalta le nouveau directeur du football de l’OM en juin dernier, Pablo Longoria songerait à faire de Jean-Pierre Papin le conseiller stratégique de l’OM pour une durée de trois ans selon L’Équipe . L’Écho Républicain a confirmé la tendance. Qu’en est-il de JPP ?

Mercato - OM : Jean-Pierre Papin a déjà vendu la mèche pour un retour à l'OM https://t.co/EuPDnw3YII pic.twitter.com/uHTiJojK0b — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

«Rien, pour l’instant»