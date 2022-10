Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jean-Pierre Papin a déjà vendu la mèche pour un retour à l'OM

Publié le 16 octobre 2022 à 04h00

Thibault Morlain

Une légende va-t-elle revenir à l’OM ? Alors que Basile Boli occupe actuellement un rôle d’ambassadeur du club phocéen, c’est Jean-Pierre Papin qui pourrait prochainement retrouver l’OM. Alors qu’un statut de conseiller stratégique l’attendrait, Papin avait déjà été très clair à propos d’un possible retour au sein du club où il a joué entre 1986 et 1992.

Ancien joueur de l’OM entre 1986 et 1992, Jean-Pierre Papin pourrait maintenant intégrer l’organigramme du club phocéen. Telle serait en tout cas la volonté de Pablo Longoria. En effet, comme révélé par L’Equipe , le président olympien souhaiterait s’entourer de JPP et lui offrir un contrat de 3 ans avec comme mission celle de conseiller stratégique.

Direction l’OM ?

L’histoire entre l’OM et Jean-Pierre Papin pourrait ainsi connaitre un nouveau chapitre. Et si l’actuel entraîneur de Chartres n’a souhaité s’exprimer sur les rumeurs à son sujet, son retour à l’OM semble toutefois se confirmer. C’est en tout cas ce qu’a annoncé L’Echo Républicain . D’ici peu, Papin pourrait donc être nommé conseiller stratégique de Pablo Longoria à Marseille.

« Évidemment que j'aimerais revenir à l’OM »