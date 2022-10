Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'énorme demande de Zidane pour le Ballon d'Or de Benzema

Publié le 19 octobre 2022 à 12h10

Amadou Diawara

Ce lundi, Karim Benzema a reçu son premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris. Un trophée qui lui a été remis par Zinedine Zidane. Très proche du buteur de 34 ans, le technicien français aurait lui-même demandé à France Football de pouvoir décerner ce prix à son compatriote.

Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle, Karim Benzema a permis au Real Madrid de remporter à la fois la Liga et la Ligue des Champions. Grâce à ses performances XXL, le buteur de 34 ans était donc le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or.

Mercato - Real Madrid : Après son Ballon d’Or, Benzema livre les coulisses de son transfert https://t.co/Wf0DiSniaw pic.twitter.com/bIbS3V2b8y — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Zinedine Zidane a remis le Ballon d'Or à Karim Benzema

Sans surprise, Karim Benzema a donc soulevé son tout premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir. Et il a eu l'immense honneur de voir Zinedine Zidane lui remettre le trophée en mains.

Zidane avait demandé l'aval de France Football