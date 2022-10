Foot - Real Madrid

Real Madrid : Platini, Juninho… Après son Ballon d’Or, les hommages pleuvent pour Benzema

Publié le 19 octobre 2022 à 01h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Élu Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière, Karim Benzema vient concrétiser une année exceptionnelle avec le Real Madrid. Au lendemain du sacre de l’international français, Michel Platini et Juninho, présents sur le même plateau, ont rendu hommage à leur manière à Karim Benzema.

Il n’y avait pas vraiment de suspense mais le moment restera à jamais gravé dans sa mémoire. Pour la première fois de sa carrière, Karim Benzema a été sacré Ballon d’Or. Une récompense exceptionnelle pour l’attaquant du Real Madrid qui a tout raflé ou presque cette saison avec la Maison Blanche. En plus d’être le seul avec Luka Modric à avoir glané cette récompense pendant la période Messi/Ronaldo, Benzema est le premier joueur français à le remporter depuis Zinédine Zidane en 1998.

Platini rend hommage à Benzema, son successeur

Une performance qui n’échappe à personne. Présent sur le plateau de Rothen s’enflamme, Michel Platini, Ballon d’Or 1983, 1984 et 1985 a rendu hommage à Karim Benzema : « C’est un Ballon d’or tout à fait mérité, il n’y avait pas de suspense. C’est remarquable ce qu’il fait depuis de nombreuses années. Il a été exceptionnel pendant toutes ces années avec Ronaldo, il a su se mettre à son service. Ce qui est plus remarquable, c’est que quand Ronaldo est parti à la Juve, il a pris ses responsabilités. Il est devenu ce qu'il est devenu et celui qu'on pressentait depuis ses débuts à Lyon. Il a toujours été très bon ».

« Après le départ de Cristiano Ronaldo, on a pensé que c’était fini avec cette génération »