Real Madrid : Ce témoignage improbable sur Benzema et Ben Arfa

Publié le 18 octobre 2022 à 19h00

Après une nouvelle saison flamboyante avec le Real Madrid, Karim Benzema a enfin été récompensé en recevant le Ballon d’Or lundi soir. Invité à réagir après le sacre de l’international français, Frédéric Guerra, son premier agent, confie avoir regretté de ne pas avoir continué à travailler avec l’attaquant madrilène, privilégiant Hatem Ben Arfa.

À 34 ans, Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français à recevoir le Ballon d’Or, 24 ans après Zinedine Zidane. Invité à réagir sur RMC Sport , Frédéric Guerra, le premier agent de l’attaquant madrilène entre 2005 et 2008, a évoqué quelques regrets au moment de se séparer du joueur, même s’il est fier que l’international français ait remporté le trophée.

« Il a fallu que je choisisse entre l'un et l’autre »

Juste après le sacre de Karim Benzema lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Frédéric Guerra, le premier agent de l’attaquant français, s’est exprimé pour RMC Sport . Il a notamment avoué avoir fait le mauvais choix au moment de se séparer du joueur. « Je suis forcément fier de lui, de m'être trompé de ne pas l'avoir gardé à l'époque (rires). J'avais pratiquement toute l'équipe de la génération 1987, avec Mounier, Rémy, Ben Arfa... À l'époque tout le monde parlait de la doublette Ben Arfa-Benzema, que ça marchait bien, or en fait ça n'allait pas du tout. À un moment donné j'étais un peu au pied du mur, il a fallu que je choisisse entre l'un et l’autre. »

« J'aurais bien choisi Benzema »