Real Madrid : Deschamps, équipe de France... Les vérités de Benzema sur Zidane

Publié le 18 octobre 2022 à 13h10

Karim Benzema revient de loin. Longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et écarté de l'équipe de France, le buteur du Real Madrid a gardé le moral grâce à Zinédine Zidane, son ancien entraîneur. Alors, au moment de recevoir son Ballon d'Or ce lundi soir, le buteur a rendu un hommage appuyé au champion du monde 1998.

Auteur d'une dernière saison majuscule sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema a reçu le Ballon d'Or 2022 des mains de Zinédine Zidane. Un homme, qui n'a pas hésité à le soutenir, à un moment où Didier Deschamps lui avait fermé la porte de l'équipe de France en raison de son implication dans l'affaire de la sextape. Alors au moment de son couronnement, Benzema n'a pas oublié de remercier Zidane, son ancien coach au Real Madrid.

« Cela n'a fait que me renforcer mentalement »

« Il y a eu des moments beaucoup plus difficiles pour moi. Il y a eu par exemple ces périodes où je n'étais pas en sélection, où je n'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach (Zinedine Zidane), où on travaillait beaucoup aux entraînements et il me répétait de garder cette joie de jouer au foot, il me disait qu'un jour je pourrais gagner ce trophée. Cela n'a fait que me renforcer mentalement » a confié Benzema sur scène.

« Zizou m’a donné beaucoup de confiance en moi »