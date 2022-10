Foot - Real Madrid

Real Madrid : Après le Ballon d'Or, Benzema interpelle Deschamps pour le Qatar

Publié le 18 octobre 2022 à 09h30

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Karim Benzema a remporté son premier Ballon d'Or. Après avoir reçu le Graal au Théâtre du Châtelet de Paris, le buteur français a révélé quel était son nouvel objectif XXL : disputer la Coupe du Monde au Qatar et la remporter. Didier Deschamps est prévenu.

Auteur d'une saison 2021-2022 incroyable, Karim Benzema était le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or. Et, sans surprise, le buteur du Real Madrid, s'est vu décerner la plus grand distinction individuelle ce lundi soir au Théâtre du Châtelet de Paris. « Je suis content de mon travail , a lancé Karim Benzema. Je remercie mes coéquipiers du Real Madrid et de la sélection. Je remercie mon grand président, c'est comme quelqu'un de ma famille. Il s'est déplacé jusqu'à chez moi pour me faire signer à Madrid. Je n'oublie pas monsieur Aulas et l'académie lyonnaise. Je remercie ma famille car on est soudés et tous ensemble. C'est le Ballon d'or du peuple ! »

Le Ballon D’Or Du Peuple pic.twitter.com/IxsDmR2451 — Karim Benzema (@Benzema) October 18, 2022

«J’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France»

Alors qu'il a enfin soulevé son premier Ballon d'Or, Karim Benzema (34 ans) a un nouvel objectif XXL de carrière. Comme il l'a annoncé lui-même en conférence de presse ce lundi soir, l'international français souhaite disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar et soulever le trophée à l'issue de la compétition.

«C’est un objectif : aller au Mondial et tout faire pour le gagner»