Ballon d'Or : Après le sacre de Benzema, le Real Madrid crie au scandale

Publié le 18 octobre 2022 à 16h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a vécu une soirée festive. Karim Benzema a remporté le Ballon d'Or 2022, tandis que Thibaut Courtois a mis la main sur le trophée Lev Yachine, qui couronne le meilleur gardien de la saison. Une cérémonie, qui laisse un léger goût amer dans la bouche de certains joueurs merengue, en raison de la décision de nommer Manchester City meilleure équipe de la saison.

Florentino Perez pouvait avoir le sourire. Présent à Paris, le président du Real Madrid a assisté au sacre de Karim Benzema, Ballon d'Or 2022. Il a aussi vu Thibaut Courtois remporter le trophée Lev Yachine de meilleur gardien de la saison. Au fond de lui, le dirigeant merengue espérait aussi mettre la main sur le titre de meilleure équipe de la saison. Mais le Real Madrid a été devancé par Liverpool et Manchester City. Une décision, qui suscite la polémique en Espagne.

« Nous avons tous fait une drôle de tête »

Thibaut Courtois, qui n'a pas hésité à contester sa place au classement du Ballon d'Or aux micros des médias espagnols, a affiché son incompréhension devant le sacre de Manchester City, champion d'Angleterre la saison dernière. « Nous avons tous fait une drôle de tête. On a été surpris de voir ça » a confié le gardien du Real Madrid dans des propos rapportés par Real-France.

La presse espagnole ne décolère pas

La presse espagnole n'a pas hésité à tacler France Football , organisateur de cette cérémonie. « France Football a inventé une nouvelle récompense qui n'a pas été votée par les journalistes : « meilleur club ». Madrid, l'année de la Decimocuarta, a terminé troisième (...) Ce qui a été décrit comme un « prix mineur » a provoqué le plus grand émoi. Car la stupéfaction au Real Madrid est totale et absolue. Le verdict n'a laissé personne indifférent. Le "meilleur club", pas une équipe, de la saison 2021-22 est... Manchester City ! » peut-on lire dans les colonnes d' AS . Présentateur de l'émission El Chiringuito , Josep Pedrerol l'a aussi mauvaise. « Manchester City meilleur équipe de la saison ? C'est le plus grand scandale de l'histoire du Ballon d'Or » a-t-il lâché.

💥😳 "¿𝐄𝐥 𝐂𝐈𝐓𝐘, 𝐞𝐥 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐀...'"💣 "𝐄𝐬 𝐞𝐥 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐄𝐒𝐂𝐀́𝐍𝐃𝐀𝐋𝐎 de la historia del #BallonDor" 💣@jpedrerol 'estalla' como nunca en el inicio de @elchiringuitotv... pic.twitter.com/x2QdMNqUgr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 17, 2022

Florentino Perez calme le jeu