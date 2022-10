Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps rend un vibrant hommage à Benzema après son Ballon d'Or

Publié le 18 octobre 2022 à 19h30

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Karim Benzema a soulevé son tout premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris, et ce, grâce à ses performances XXL de la saison 2021-2022. Invité à se prononcer sur le sacre de son attaquant de 34 ans, Didier Deschamps a tenu à lui faire passer un énorme message.

A 34 ans, Karim Benzema est devenu le joueur le plus âgé à avoir remporté le Ballon d'Or. En effet, le buteur du Real Madrid et de l'équipe de France a hérité ce lundi soir de son tout premier Ballon d'Or. Un trophée que Zinedine Zidane lui a offert au Théâtre du Châtelet de Paris. Présent lors de la 66ème cérémonie du Ballon d'Or, Didier Deschamps s’est rendu au domaine de Morfonde à Villeparisis (Seine-et-Marne) avec les éducateurs et centres techniques de la Ligue de Paris ce mardi matin. Et il a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Karim Benzema.

«C’est quelque chose de fabuleux pour lui et pour sa famille»

« C’est quelque chose de fabuleux pour lui et pour sa famille. Au-delà des titres gagnés collectivement, c’est la récompense suprême individuelle. C’est aussi une victoire pour le football français. La formation, le monde professionnel… » , s'est enflammé Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, lors d'un point presse.

«De par ce que pense Karim, c’est aussi une victoire collective»

Dans la foulée, Didier Deschamps en a rajouté une couche sur le sacre de Karim Benzema au Ballon d'Or. « Cela met en lumière l’ensemble du football français. De par ce que pense Karim, c’est aussi une victoire collective. Comme il est dans un sport collectif, il n’aurait pas pu l’obtenir sans la participation de ses partenaires en club et en équipe de France » , a jugé Didier Deschamps, avant de conclure.

«Les limites du haut niveau sont en train d’être repoussées»